Ateliers jeune public Trésors d’automne Musée des impressionnismes Giverny
mardi 27 octobre 2026 · Musée des impressionnismes · Giverny
Informations pratiques
Giverny
Ateliers jeune public Trésors d’automne
Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 14:30:00
fin : 2026-10-29 16:30:00
Date(s) :
2026-10-27 2026-10-29
Continue ton observation de la nature, et découvre les formes, les couleurs et les détails des feuilles d’automne à travers un atelier d’observation et de création.
Inspire-toi de ces éléments naturels pour réaliser une composition aux crayons aquarellables, et explore différentes manières de faire apparaître les textures et les motifs des feuilles, en jouant avec le frottage et les empreintes.
Un moment créatif pour porter un regard attentif sur les arbres, comme le faisaient les peintres impressionnistes, et expérimenter différentes manières de les représenter.
Techniques Aquarelle, gouache .
Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65
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English : Ateliers jeune public Trésors d’automne
L’événement Ateliers jeune public Trésors d’automne Giverny a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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