Informations pratiques

Giverny

Ateliers jeune public Trésors d’automne

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 14:30:00

fin : 2026-10-29 16:30:00

Date(s) :

2026-10-27 2026-10-29

Continue ton observation de la nature, et découvre les formes, les couleurs et les détails des feuilles d’automne à travers un atelier d’observation et de création.

Inspire-toi de ces éléments naturels pour réaliser une composition aux crayons aquarellables, et explore différentes manières de faire apparaître les textures et les motifs des feuilles, en jouant avec le frottage et les empreintes.

Un moment créatif pour porter un regard attentif sur les arbres, comme le faisaient les peintres impressionnistes, et expérimenter différentes manières de les représenter.

Techniques Aquarelle, gouache .

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65

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English : Ateliers jeune public Trésors d’automne

L’événement Ateliers jeune public Trésors d’automne Giverny a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération