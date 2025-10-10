L’avare Châteauroux

L’avare

Une génération qui ne veut rien lâcher au risque de nécroser celle qui vient c’est L’Avare, pièce hilarante sur un vice qui confine à la tyrannie. Clément Poirée revisite brillamment la comédie pour interroger ses résonances au temps de la décroissance.

Sur scène, une troupe en slip les interprètes mais aussi l’équipe technique. Ils attendent ce que le public voudra bien leur donner vêtements, draps, papiers peints, bijoux, craies, casque de vélo, palmes taille enfant … qui serviront à un groupe de petites mains, les tabliers , chargés de transformer le plomb en or, fabriquer un costume ou une perruque, imaginer un son à partir d’une casserole ou d’un vinyle. Cela s’invente sous nos yeux, grâce au public qui apporte la pièce manquante à l’art de la représentation le partage. John Arnold, pivot de ce projet, seul comédien doté d’un costume traditionnel, et avec toute l’austérité qui sied, campe un Harpagon au naturel, avec une malicieuse aisance, entouré d’une troupe séduisante et talentueuse. Une joyeuse célébration du théâtre .

English :

This is L’Avare, a hilarious play about a vice that borders on tyranny. Clément Poirée brilliantly revisits the comedy to examine its resonance with the era of degrowth.

German :

Eine Generation, die nicht loslassen will und dabei riskiert, die nächste Generation zu vernichten: Das ist L’Avare, ein urkomisches Stück über ein Laster, das an Tyrannei grenzt. Clément Poirée lässt die Komödie auf brillante Weise neu aufleben, um ihre Resonanz in Zeiten der Schrumpfung zu hinterf

Italiano :

È L’Avare, una commedia esilarante su un vizio che sfiora la tirannia. Clément Poirée rivisita brillantemente la commedia per esplorarne le risonanze con l’era della decrescita.

Espanol :

Se trata de L’Avare, una divertidísima obra sobre un vicio que roza la tiranía. Clément Poirée revisita brillantemente la comedia para explorar su resonancia en la era del decrecimiento.

