Informations pratiques

Fontainebleau

L’Avare

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau Seine-et-Marne

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 19:30:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28 2026-11-29

Le chef d’œuvre de Molière nous plonge tout en rire et en profondeur sur la terrible avarice d’Harpagon. Avec la Compagnie Naphralytep.

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Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 9 83 09 97 39 resanevert@hotmail.com

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English : The Miser

Molière’s masterpiece takes us on a journey—filled with laughter and depth—into Harpagon’s terrible greed. Presented by the Compagnie Naphralytep.

L’événement L’Avare Fontainebleau a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau