Le château de Fontainebleau vous invite lors de ces deux journées exceptionnelles à une immersion au cœur de son patrimoine historique !, Château de Fontainebleau, Fontainebleau

Informations pratiques

Le château de Fontainebleau vous invite lors de ces deux journées exceptionnelles à une immersion au cœur de son patrimoine historique ! 19 et 20 septembre Château de Fontainebleau Seine-et-Marne

Plus d’informations à venir. https://www.chateaudefontainebleau.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le château de Fontainebleau vous invite lors de ces deux journées exceptionnelles à une immersion au cœur de son patrimoine culturel, historique, architectural et artistique, permettant la découverte de savoirs et de savoir-faire au plus grand nombre.

Cette année encore, le château vous propose une large sélection de visites guidées pour (re)découvrir ses espaces emblématiques , intérieurs comme extérieurs. Des concerts et des ouvertures exceptionnelles sont également proposés pour enrichir cette expérience.

Les places pour les visites guidées sont distribuées gratuitement le jour même au kiosque situé dans la cour d’Honneur du château. Les réservations pour les visites du matin sont possibles sur place à partir de 9h30 et celles pour les visites de l’après-midi à partir de 13h.

Château de Fontainebleau Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau, France Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France 0160715060 http://www.chateaudefontainebleau.fr https://www.facebook.com/CercleDuJeuDePaumeDeFontainebleau/?locale=fr_FR Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, Fontainebleau est le seul château habité par tous les souverains français du XIIe au XIXe siècle. Une expérience inédite attend les visiteurs qui souhaitent marcher sur leurs pas. Voiture : A6 – sortie Fontainebleau. Prendre la direction de Fontainebleau puis suivre les indications château. Train : Gare de Lyon direction de Montargis, Sens, Montereau ou La Roche-Migennes, descendre à la station Fontainebleau-Avon, puis prendre le bus ligne 1 direction Château, puis arrêt Château.

Visite commentée et animations

©Château de Fontainebleau