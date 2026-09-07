Visite guidée : Monuments et Hôtels particuliers, Maison des compagnons, Fontainebleau

Informations pratiques

Visite guidée : Monuments et Hôtels particuliers 19 et 20 septembre Maison des compagnons Seine-et-Marne

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Circuit : Monuments et Hôtels particuliers

Cette promenade démarre rue des Sablons, les porches, les ferronneries, les décors des maisons de ville, puis face au Château, la Porte de Ferrare, référence architecturale due à Serlio (1540). Sur le parcours on admirera la Porte du Tambour, l’Ermitage Pompadour, bijou réalisé par A. G. Gabriel (1749), les hôtels de la rue Saint-Honoré, la Villa Javal (Art Nouveau), le quartier Boufflers, puis rue de France avec retour place Denecourt.

Durée environ 2h, avec accompagnateur

Maison des compagnons 26 rue de la Cloche 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 74 80 71 http://www.comitededefense-fontainebleau.org [{« type »: « email », « value »: « sauvegarde.fontainebleau@yahoo.com »}] Maison de ville, trois corps de bâtiments sur rue et cour, typique des XVIIème et XVIIIème siècles. Ancienne maison de Compagnons et d’artisans menuisiers sur un siècle. Restauration menée sur plus de 40 ans dans le respect du patrimoine par l’Association Action et Sauvegarde de Fontainebleau (précédemment Comité de Défense, d’Action et de Sauvegarde de Fontainebleau). SNCF gare de Fontainebleau-Avon Centre ville, parking du Marché à 100m

Circuit « Monuments et Hôtels particuliers »

© ASF