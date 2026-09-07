Semaine du Patrimoine à Fontainebleau : visites guidées, Médiathèque de Fontainebleau, Fontainebleau
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Fontainebleau · Fontainebleau
Informations pratiques
Semaine du Patrimoine à Fontainebleau : visites guidées 19 et 20 septembre Médiathèque de Fontainebleau Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Du 19 au 26 Septembre, la Médiathèque a le plaisir de vous convier à la 3e édition d’une grande semaine dédiée au patrimoine local sur le thème “Le crépuscule des Bourbons à Fontainebleau”.
Plusieurs évènements s’échelonneront dès le week-end des Journées du Patrimoine pour se poursuivre toute la semaine suivante :
• Visites de la réserve patrimoniale
Samedi 19 septembre – 10h 11h 15h et 16h (durée 1h)
Dimanche 20 septembre – 15h et 16h (durée 1h)
Sur réservation – à partir de 12 ans
À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, découvrez dans sa réserve les trésors cachés de la Médiathèque : « A la découverte des fleurons du fonds ancien ».
Visites guidées en petit groupe en compagnie de nos talentueuses spécialistes du patrimoine.
Prévoir une petite laine pour les plus frileux(ses) !
• CONFÉRENCE
Mardi 22 septembre – 18h30 (durée 1h30)
Entrée libre – tout public
« Marie-Antoinette et Louis XVI à Fontainebleau. Splendeur et douceur de vivre » : les promesses d’une exposition majeure : par M. Jean Vittet, conservateur général du Patrimoine et commissaire de l’exposition qui débute au château le 11 Octobre 2026.
• ATELIER D’ÉCRITURE JEUNESSE
Mercredi 23 septembre – 14h (durée 1h)
Sur réservation – A partir de 8 ans
Atelier d’écriture concours « Patrimoine en poésie »
Un atelier d’écriture invite les enfants de 8 à 12 ans à raconter ou à décrire en poésie leur monument ou œuvre d’art préféré.
• TABLE RONDE de la Société d’histoire de Fontainebleau et sa région
Vendredi 25 septembre – 15h (durée 3h)
Entrée libre – à partir de 12 ans
Mme Maggiori, en compagnie d’historiens et historiennes de la société d’histoire de Fontainebleau et sa région interviendront autour du XVIIIe siècle à Fontainebleau :
1. Gestion de la forêt de Fontainebleau au XVIIIe (à partir de 15h)
Jean Claude Polton : « Les mille bornes de la forêt de Fontainebleau «
Patrick Daguenet : « Un jardin anglo-chinois en forêt de Fontainebleau »
2. Le développement architectural et économique de la ville de Fontainebleau au XVIIIe (à partir de 16h30)
Josette Ripoll : « Les hôtels particuliers de Fontainebleau »
Frédéric Viey : « Les porcelainiers de Fontainebleau »
• CONFÉRENCE
Samedi 26 septembre – 15h (durée 2h)
Entrée libre – tout public
« Marie-Antoinette, une reine mélomane à Fontainebleau », par M. Patrick Daguenet, historien et auteur de l’ouvrage « Les séjours de Marie-Antoinette à Fontainebleau », 1770-1786.
Une séance dédicace sera proposée à l’issue de la conférence.
Médiathèque de Fontainebleau 15 rue Royale 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Quartier Chataux Seine-et-Marne Île-de-France
Visite commentée « À la découverte des fleurons du fonds ancien ».
©LouiseGazagneOuil
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