Semaine du Patrimoine à Fontainebleau : visites guidées, Médiathèque de Fontainebleau, Fontainebleau

Informations pratiques

Semaine du Patrimoine à Fontainebleau : visites guidées 19 et 20 septembre Médiathèque de Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Du 19 au 26 Septembre, la Médiathèque a le plaisir de vous convier à la 3e édition d’une grande semaine dédiée au patrimoine local sur le thème “Le crépuscule des Bourbons à Fontainebleau”.

Plusieurs évènements s’échelonneront dès le week-end des Journées du Patrimoine pour se poursuivre toute la semaine suivante :

• Visites de la réserve patrimoniale

Samedi 19 septembre – 10h 11h 15h et 16h (durée 1h)

Dimanche 20 septembre – 15h et 16h (durée 1h)

Sur réservation – à partir de 12 ans

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, découvrez dans sa réserve les trésors cachés de la Médiathèque : « A la découverte des fleurons du fonds ancien ».

Visites guidées en petit groupe en compagnie de nos talentueuses spécialistes du patrimoine.

Prévoir une petite laine pour les plus frileux(ses) !

• CONFÉRENCE

Mardi 22 septembre – 18h30 (durée 1h30)

Entrée libre – tout public

« Marie-Antoinette et Louis XVI à Fontainebleau. Splendeur et douceur de vivre » : les promesses d’une exposition majeure : par M. Jean Vittet, conservateur général du Patrimoine et commissaire de l’exposition qui débute au château le 11 Octobre 2026.

• ATELIER D’ÉCRITURE JEUNESSE

Mercredi 23 septembre – 14h (durée 1h)

Sur réservation – A partir de 8 ans

Atelier d’écriture concours « Patrimoine en poésie »

Un atelier d’écriture invite les enfants de 8 à 12 ans à raconter ou à décrire en poésie leur monument ou œuvre d’art préféré.

• TABLE RONDE de la Société d’histoire de Fontainebleau et sa région

Vendredi 25 septembre – 15h (durée 3h)

Entrée libre – à partir de 12 ans

Mme Maggiori, en compagnie d’historiens et historiennes de la société d’histoire de Fontainebleau et sa région interviendront autour du XVIIIe siècle à Fontainebleau :

1. Gestion de la forêt de Fontainebleau au XVIIIe (à partir de 15h)

Jean Claude Polton : « Les mille bornes de la forêt de Fontainebleau «

Patrick Daguenet : « Un jardin anglo-chinois en forêt de Fontainebleau »

2. Le développement architectural et économique de la ville de Fontainebleau au XVIIIe (à partir de 16h30)

Josette Ripoll : « Les hôtels particuliers de Fontainebleau »

Frédéric Viey : « Les porcelainiers de Fontainebleau »

• CONFÉRENCE

Samedi 26 septembre – 15h (durée 2h)

Entrée libre – tout public

« Marie-Antoinette, une reine mélomane à Fontainebleau », par M. Patrick Daguenet, historien et auteur de l’ouvrage « Les séjours de Marie-Antoinette à Fontainebleau », 1770-1786.

Une séance dédicace sera proposée à l’issue de la conférence.

Médiathèque de Fontainebleau 15 rue Royale 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Quartier Chataux Seine-et-Marne Île-de-France

Visite commentée « À la découverte des fleurons du fonds ancien ».

©LouiseGazagneOuil