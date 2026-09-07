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Semaine du Patrimoine à Fontainebleau : visites guidées, Médiathèque de Fontainebleau, Fontainebleau

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Fontainebleau · Fontainebleau

Semaine du Patrimoine à Fontainebleau : visites guidées, Médiathèque de Fontainebleau, Fontainebleau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Médiathèque de Fontainebleau
Adresse
15 rue Royale 77300 Fontainebleau
Ville
77300 Fontainebleau
Département
Seine-et-Marne

Semaine du Patrimoine à Fontainebleau : visites guidées 19 et 20 septembre Médiathèque de Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Du 19 au 26 Septembre, la Médiathèque a le plaisir de vous convier à la 3e édition d’une grande semaine dédiée au patrimoine local sur le thème “Le crépuscule des Bourbons à Fontainebleau”.
Plusieurs évènements s’échelonneront dès le week-end des Journées du Patrimoine pour se poursuivre toute la semaine suivante :
Visites de la réserve patrimoniale
Samedi 19 septembre – 10h 11h 15h et 16h (durée 1h)
Dimanche 20 septembre – 15h et 16h (durée 1h)
Sur réservation – à partir de 12 ans
À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, découvrez dans sa réserve les trésors cachés de la Médiathèque : « A la découverte des fleurons du fonds ancien ».
Visites guidées en petit groupe en compagnie de nos talentueuses spécialistes du patrimoine.
Prévoir une petite laine pour les plus frileux(ses) !

CONFÉRENCE
Mardi 22 septembre – 18h30 (durée 1h30)
Entrée libre – tout public
« Marie-Antoinette et Louis XVI à Fontainebleau. Splendeur et douceur de vivre » : les promesses d’une exposition majeure : par M. Jean Vittet, conservateur général du Patrimoine et commissaire de l’exposition qui débute au château le 11 Octobre 2026.

ATELIER D’ÉCRITURE JEUNESSE
Mercredi 23 septembre – 14h (durée 1h)
Sur réservation – A partir de 8 ans
Atelier d’écriture concours « Patrimoine en poésie »
Un atelier d’écriture invite les enfants de 8 à 12 ans à raconter ou à décrire en poésie leur monument ou œuvre d’art préféré.

TABLE RONDE de la Société d’histoire de Fontainebleau et sa région
Vendredi 25 septembre – 15h (durée 3h)
Entrée libre – à partir de 12 ans
Mme Maggiori, en compagnie d’historiens et historiennes de la société d’histoire de Fontainebleau et sa région interviendront autour du XVIIIe siècle à Fontainebleau :
1. Gestion de la forêt de Fontainebleau au XVIIIe (à partir de 15h)
Jean Claude Polton : « Les mille bornes de la forêt de Fontainebleau « 
Patrick Daguenet : « Un jardin anglo-chinois en forêt de Fontainebleau »
2. Le développement architectural et économique de la ville de Fontainebleau au XVIIIe (à partir de 16h30)
Josette Ripoll : « Les hôtels particuliers de Fontainebleau »
Frédéric Viey : « Les porcelainiers de Fontainebleau »

CONFÉRENCE
Samedi 26 septembre – 15h (durée 2h)
Entrée libre – tout public
« Marie-Antoinette, une reine mélomane à Fontainebleau », par M. Patrick Daguenet, historien et auteur de l’ouvrage « Les séjours de Marie-Antoinette à Fontainebleau », 1770-1786.
Une séance dédicace sera proposée à l’issue de la conférence.

Médiathèque de Fontainebleau 15 rue Royale 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Quartier Chataux Seine-et-Marne Île-de-France
Visite commentée « À la découverte des fleurons du fonds ancien ».

©LouiseGazagneOuil

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