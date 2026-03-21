L’Avare représentation théâtrale Labatut
samedi 10 octobre 2026 · Labatut
Informations pratiques
Labatut
L’Avare représentation théâtrale
Salle des fêtes Labatut Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10 22:00:00
Date(s) :
2026-10-10
La troupe le Chemin des comédiens présente l’Avare de Molière, mise en scène de Chazli Kaïk.
La troupe le Chemin des comédiens présente l’Avare de Molière, mise en scène de Chazli Kaïk. .
Salle des fêtes Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 85 70 30 traitdunion.labatut@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’Avare représentation théâtrale
The theater company Le Chemin des comédiens presents Molière’s *The Miser*, directed by Chazli Kaéfk.
L’événement L’Avare représentation théâtrale Labatut a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
À voir aussi à Labatut (Landes)
- Atelier mangas Labatut 12 septembre 2026
- Eveil corporel en mouvement Labatut 3 octobre 2026
- Éveil corporel & danse, Médiathèque municipale de Labatut, Labatut 3 octobre 2026
- Lecture en mouvement, Médiathèque municipale de Labatut, Labatut 3 octobre 2026
- Rendez-vous des lecteurs Médiathèque de Labatut Labatut 10 octobre 2026