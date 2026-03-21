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AGENDA · Labatut

L’Avare représentation théâtrale Labatut

samedi 10 octobre 2026 · Labatut

L’Avare représentation théâtrale Labatut

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
40300 Labatut
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Labatut

L’Avare représentation théâtrale

Salle des fêtes Labatut Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10 22:00:00

Date(s) :
2026-10-10

La troupe le Chemin des comédiens présente l’Avare de Molière, mise en scène de Chazli Kaïk.
La troupe le Chemin des comédiens présente l’Avare de Molière, mise en scène de Chazli Kaïk.   .

Salle des fêtes Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 85 70 30  traitdunion.labatut@orange.fr

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English : L’Avare représentation théâtrale

The theater company Le Chemin des comédiens presents Molière’s *The Miser*, directed by Chazli Kaéfk.

L’événement L’Avare représentation théâtrale Labatut a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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