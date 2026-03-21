Informations pratiques

Labatut

L’Avare représentation théâtrale

Salle des fêtes Labatut Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10 22:00:00

Date(s) :

2026-10-10

La troupe le Chemin des comédiens présente l’Avare de Molière, mise en scène de Chazli Kaïk.

La troupe le Chemin des comédiens présente l’Avare de Molière, mise en scène de Chazli Kaïk. .

Salle des fêtes Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 85 70 30 traitdunion.labatut@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’Avare représentation théâtrale

The theater company Le Chemin des comédiens presents Molière’s *The Miser*, directed by Chazli Kaéfk.

L’événement L’Avare représentation théâtrale Labatut a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pays d’Orthe et Arrigans