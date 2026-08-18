L’avare Théâtre Rue de Belleville Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-04 14:30 – 16:00

Gratuit : non de 12 à 22€ En famille, Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Dans cette célèbre comédie de Molière, des jeunes amoureux doivent redoubler d’imagination pour défendre leurs sentiments face aux projets d’un père autoritaire et obsédé par l’argent. Course contre la montre, secrets bien gardés, quiproquos et rebondissements rythment une intrigue où chacun tente d’échapper aux plans qui lui sont imposés. Au fil des rencontres et des surprises, les situations s’enchaînent avec humour et vivacité.Entre amour, ruse et conflits familiaux, L’Avare entraîne petits et grands dans une aventure théâtrale moderne, aussi drôle que captivante.La représentation sera suivie d’une rencontre avec l’équipe artistique !Mise en scène de Gaspard LegendreMusique de John KennyAvec Matthieu Chabot, Clara Chamoux, Claire Massala-Day, Sailor Ravaud et Margaux Tzakos

Théâtre Rue de Belleville Nantes 44100



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