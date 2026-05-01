L’Aventure Théâtrale n°5 Le Chalard
L’Aventure Théâtrale n°5 Le Chalard vendredi 29 mai 2026.
Le Chalard
L’Aventure Théâtrale n°5
Salle des fêtes Le Chalard Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31
Les comédiens de la troupe 1er Acte vous promettent un excellent moment de théâtre avec l’ Aventure théâtrale n° 5. .
Salle des fêtes Le Chalard 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 28 32 22
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English : L’Aventure Théâtrale n°5
L’événement L’Aventure Théâtrale n°5 Le Chalard a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Pays de Saint-Yrieix
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