Le Chalard

L’Aventure Théâtrale n°5

Salle des fêtes Le Chalard Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Les comédiens de la troupe 1er Acte vous promettent un excellent moment de théâtre avec l’ Aventure théâtrale n° 5. .

Salle des fêtes Le Chalard 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 28 32 22

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English : L’Aventure Théâtrale n°5

L’événement L’Aventure Théâtrale n°5 Le Chalard a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Pays de Saint-Yrieix