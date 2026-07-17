Lavinia Mancusi, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Informations pratiques

Lavinia Mancusi Mercredi 30 septembre, 12h30 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T12:30:00+02:00 – 2026-09-30T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-30T12:30:00+02:00 – 2026-09-30T13:30:00+02:00

Parmi les voix les plus intenses de la nouvelle génération de la scène musicale transalpine, Lavinia Mancusi imprime sa forte personnalité dans l’interprétation des traditions populaires italiennes et dans ses échappées belles dans les musiques du monde.

Dans le cadre du festival Le Grand Soufflet.

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]

La nouvelle voix des traditions populaires italiennes.

Roberta Gioberti