‘LBN en Fête’

Brûlon Sarthe

Début : 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31 17:30:00

2026-05-31

Venez profiter en famille des spectacles de clôture de la saison culturelle LBN

Spectacle n°1 ‘L’Iliade par la compagnie Bravache

Top chrono, les quatre joyeux interprètes relèvent le défi de raconter et jouer toute l’histoire de L’Iliade en 50 minutes.

Une épopée où l’on croise bien sûr Achille, Ulysse, Hélène et Pâris, et où la guerre de Troie fait rage, ici restituée avec des effets spéciaux et des moyens colossaux, comme des épées en carton, des casques en plastique et du faux sang. Attendez-vous à trembler (de rire) devant ce spectacle approximativement spectaculaire mais réellement épique et fidèle au récit mythique, à peine égratigné au passage.

Spectacle n°2 ‘Duosoul’o’ par la Compagnie Barolosolo: S’il y autant d’O dans Barolosolo, ce n’est sûrement pas un hasard ! Pour ce spectacle la compagnie vous accueille autour d’une petite piste, sous un kiosque dont le toit est rempli de système de gouttes et de jets d’eau gérés par ordinateur, mais le duo qui est en dessous ne le sait pas. La pluie tombe comme on tombe amoureux, déjouant les précisions des savants trop sérieux, alors laissez-vous séduire ! Très musical, très poétique, comique et aquatique ce spectacle vous emmène en voyage sur la planète bleue. .

Brûlon 72350 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 26 86 25 culture@cc-lbn.fr

English :

Bring the whole family to the closing shows of the LBN cultural season

