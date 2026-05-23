AGENDA · Chaumont
Le 1/4 d’heure agricole Chaumont
vendredi 7 août 2026 · Chaumont
Informations pratiques
Chaumont
Le 1/4 d’heure agricole
Sqaure Boulingrin Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Tout public
Promotion et découverte des pratiques agricoles locales avec jeux de connaissance, dégustations etc. Org. Ville de Chaumont. .
Sqaure Boulingrin Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00 courrier@ville-chaumont.fr
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English :
L’événement Le 1/4 d’heure agricole Chaumont a été mis à jour le 2026-07-22 par Antenne de Chaumont
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