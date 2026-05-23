Informations pratiques

Chaumont

Le 1/4 d’heure agricole

Sqaure Boulingrin Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Tout public

Promotion et découverte des pratiques agricoles locales avec jeux de connaissance, dégustations etc. Org. Ville de Chaumont. .

Sqaure Boulingrin Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00 courrier@ville-chaumont.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le 1/4 d’heure agricole Chaumont a été mis à jour le 2026-07-22 par Antenne de Chaumont