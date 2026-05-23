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AGENDA · Chaumont

Le 1/4 d’heure agricole Chaumont

vendredi 7 août 2026 · Chaumont

Le 1/4 d’heure agricole Chaumont

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Adresse
Sqaure Boulingrin
Ville
52000 Chaumont
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Chaumont

Le 1/4 d’heure agricole

Sqaure Boulingrin Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Tout public
Promotion et découverte des pratiques agricoles locales avec jeux de connaissance, dégustations etc. Org. Ville de Chaumont.   .

Sqaure Boulingrin Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00  courrier@ville-chaumont.fr

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English :

L’événement Le 1/4 d’heure agricole Chaumont a été mis à jour le 2026-07-22 par Antenne de Chaumont

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