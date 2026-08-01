Le 1er Atelier de Gustave Courbet Au grenier du 24 place Courbet Ornans

samedi 1 août 2026 · Au grenier du 24 place Courbet · Ornans

Informations pratiques

Ornans

Le 1er Atelier de Gustave Courbet

Au grenier du 24 place Courbet 24 place Courbet Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06

Le 1er dimanche de chaque mois, venez visiter le premier atelier occupé par Gustave Courbet.

Visite possible sur rendez-vous. .

Au grenier du 24 place Courbet 24 place Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 25 20 63

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English : Le 1er Atelier de Gustave Courbet

L’événement Le 1er Atelier de Gustave Courbet Ornans a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON