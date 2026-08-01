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AGENDA · Ornans

Le 1er Atelier de Gustave Courbet Au grenier du 24 place Courbet Ornans

samedi 1 août 2026 · Au grenier du 24 place Courbet · Ornans

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Au grenier du 24 place Courbet
Adresse
24 place Courbet
Ville
25290 Ornans
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Ornans

Le 1er Atelier de Gustave Courbet

Au grenier du 24 place Courbet 24 place Courbet Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :
2026-08-01 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06

Le 1er dimanche de chaque mois, venez visiter le premier atelier occupé par Gustave Courbet.
Visite possible sur rendez-vous.   .

Au grenier du 24 place Courbet 24 place Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 25 20 63 

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English : Le 1er Atelier de Gustave Courbet

L’événement Le 1er Atelier de Gustave Courbet Ornans a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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