LE 20 C’EST LE VIN Béziers
LE 20 C’EST LE VIN Béziers samedi 20 décembre 2025.
Béziers
LE 20 C’EST LE VIN
place de la Madeleine Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2025-12-20 2026-01-20 2026-02-20 2026-03-20 2026-04-20 2026-05-20 2026-06-20 2026-07-20 2026-08-20 2026-09-20 2026-10-20 2026-11-20 2026-12-20
Dégustation de vin et tapas de la région, ambiance musicale avec radio Peinard Skyrock.
Le 20 c’est le vin revient sur la place de la Madeleine, venez déguster les vins et tapas de la région.
Ambiance conviviale et musicale avec radio Peinard Skyrock.
Entrée libre. .
place de la Madeleine Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 42 40 20 20 contact@20vin.fr
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English : LE 20 C’EST LE VIN
Wine tasting and tapas from the region, musical ambiance with radio Peinard Skyrock.
L’événement LE 20 C’EST LE VIN Béziers a été mis à jour le 2026-06-06 par 34 ADT34
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