Le 2ème bureau Jeu cryptographique Parc de l’Empereur Vichy

Vichy

Le 2ème bureau Jeu cryptographique

Parc de l’Empereur Parc Napoléon III Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Découvrez les méthodes de cryptographie du XIXe siècle auprès des espions du 2nd Bureau. Messages codés, encres invisibles et communications cryptées n’auront plus de secret pour vous après votre formation.

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Parc de l’Empereur Parc Napoléon III Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

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English :

Learn about 19th-century cryptography from 2nd Bureau spies. Coded messages, invisible inks and encrypted communications will hold no secrets for you after your training.

L’événement Le 2ème bureau Jeu cryptographique Vichy a été mis à jour le 2026-04-23 par Vichy Destinations