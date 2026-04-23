Le 2ème bureau Jeu cryptographique Parc de l’Empereur Vichy
Le 2ème bureau Jeu cryptographique Parc de l’Empereur Vichy samedi 13 juin 2026.
Vichy
Le 2ème bureau Jeu cryptographique
Parc de l’Empereur Parc Napoléon III Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Découvrez les méthodes de cryptographie du XIXe siècle auprès des espions du 2nd Bureau. Messages codés, encres invisibles et communications cryptées n’auront plus de secret pour vous après votre formation.
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Parc de l’Empereur Parc Napoléon III Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
Learn about 19th-century cryptography from 2nd Bureau spies. Coded messages, invisible inks and encrypted communications will hold no secrets for you after your training.
L’événement Le 2ème bureau Jeu cryptographique Vichy a été mis à jour le 2026-04-23 par Vichy Destinations
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