Le 6ème Jour Centre hospitalier Edouard Toulouse Marseille 15e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 15e Arrondissement

Le 6ème Jour

Mercredi 18 novembre 2026 à partir de 19h.

Du jeudi 19 au vendredi 20 novembre 2026 à partir de 20h.

Samedi 21 novembre 2026 à partir de 18h.

Dimanche 22 novembre 2026 à partir de 15h.

Mardi 24 novembre 2026 à partir de 20h.

Mercredi 25 novembre 2026 à partir de 15h. Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 18:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-18 2026-11-19 2026-11-21 2026-11-22 2026-11-24 2026-11-25

La clown Arletti se lance dans un récit délicieusement décalé sur la naissance du monde et de l’humanité.Enfants

Arletti flâne près d’une université lorsqu’elle croise un professeur assoupi sous un arbre. S’emparant du cartable de l’enseignant, elle se rend à sa place dans l’amphithéâtre pour animer une conférence sur la Genèse. Face au public, elle improvise, aidée des notes dérobées. Elle tente de trouver les bons gestes, de disserter sur l’origine de l’homme. Mais soudain, un problème surgit. Arletti s’égare, se reprend et finit par livrer une version aussi personnelle qu’inattendue du récit biblique.







En tournée depuis trente ans, ce solo clownesque culte, interprété par la brillante Catherine Germain, est un bijou de poésie. Sur scène, les objets semblent se rebeller contre l’étrange conférencière dans un désordre hilarant. Cahier, scotch, cigarette et carafe d’eau deviennent autant de prétextes à des situations cocasses. À la prouesse du geste s’ajoute un texte à la fois burlesque et subtil, qui émeut autant qu’il fait rire petit·es et grand·es. .

Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The clown Arletti embarks on a delightfully offbeat tale of the birth of the world and humanity.

L’événement Le 6ème Jour Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille