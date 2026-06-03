Le 9e arrondissement épicentre des débuts du jazz en France Hôtel de Ville Paris

De Chopin à Xenakis, de nombreux compositeurs classiques ont vécu dans le 9e arrondissement mais on oublie souvent que le jazz s’est d’abord installé à Pigalle, avant de se développer à Saint-Germain-des-Prés et dans le Quartier Latin après 1945. Ce quartier qui a ainsi vu naître l’émergence de ce genre musical a été fréquenté, durant l’entre-deux-guerres, par les plus grands musiciens de jazz américains, parmi lesquels figurent notamment Sidney Bechet, Louis Armstrong ou encore Duke Ellington. Les cabarets, les salles de spectacles et les studios d’enregistrement du 9e arrondissement en ont accueilli un grand nombre, fréquemment escortés de leurs homologues français : Django Reinhardt, Stéphane Grappelli, Alix Combelle, etc.

Cette conférence sera donnée par Philippe Baudouin, pianiste et professeur de jazz (conservatoire du 9e arrondissement), historien (Sorbonne Université) et auteur de plusieurs ouvrages sur le jazz. De nombreux documents photos, audios et vidéos vous feront revivre cette première période du jazz à Paris.

Découvrez l’histoire passionnante du jazz à Paris, ses célèbres musiciens et ses adresses mythiques dans le 9e arrondissement.

Le mardi 15 décembre 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit sous condition

Conférence gratuite dans la limite des places disponibles.

Inscription obligatoire à partir du 02 décembre 2026

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-15T19:30:00+01:00

fin : 2026-12-15T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-15T18:30:00+02:00_2026-12-15T20:00:00+02:00

Hôtel de Ville 5, rue de Lobau 75004 Paris

http://www.neufhistoire.fr



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