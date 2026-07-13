AGENDA · Rezé99vues
Le Bal Barré – SUPER | TRONICA + La Ciguë La Barakason Rezé
vendredi 27 novembre 2026 · La Barakason · Rezé
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-27 20:00 – 22:30
Gratuit : non De 8€ à 18€
Pour cette édition, deux projets inclassables prennent les commandes. SUPER | TRONICA, fusion explosive entre Super Parquet et Sutartronica, mêle traditions auvergnates et lituaniennes à des textures électroniques envoûtantes. Le duo La Ciguë revisite, quant à lui, les danses folkloriques de son Berry natal et y ajoute la sueur de la techno et le venin de la darkwave. Attendez-vous à une soirée hors norme, entre transe collective et énergie brute.
La Barakason Rezé 44400
Afficher la carte du lieu La Barakason et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Reze (Loire-Atlantique)
- Fête nationale à Rezé, Parc des Mauhaudières – Jacques Floch, Rezé 13 juillet 2026
- A venir : Exposition Maternités : archéologie de la figure maternelle Chronographe (Le) Rezé 21 juillet 2026
- Visite guidée du site archéologique Chronographe (Le) Rezé 26 juillet 2026
- Dans la peau d’un bâtisseur romain Chronographe (Le) Rezé 31 juillet 2026
- SHUTDOWN + INSURGENT + FRONTSTAB Cold Crash – Brasserie nautile Rezé 31 juillet 2026