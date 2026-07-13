Le Bal Barré – SUPER | TRONICA + La Ciguë La Barakason Rezé

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-27 20:00 – 22:30

Gratuit : non De 8€ à 18€

Pour cette édition, deux projets inclassables prennent les commandes. SUPER | TRONICA, fusion explosive entre Super Parquet et Sutartronica, mêle traditions auvergnates et lituaniennes à des textures électroniques envoûtantes. Le duo La Ciguë revisite, quant à lui, les danses folkloriques de son Berry natal et y ajoute la sueur de la techno et le venin de la darkwave. Attendez-vous à une soirée hors norme, entre transe collective et énergie brute.

La Barakason Rezé 44400



Afficher la carte du lieu La Barakason et trouvez le meilleur itinéraire

