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Le Bal Barré – SUPER | TRONICA + La Ciguë La Barakason Rezé

vendredi 27 novembre 2026 · La Barakason · Rezé

Le Bal Barré – SUPER | TRONICA + La Ciguë La Barakason Rezé

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
La Barakason
Adresse
1 allée du Dauphiné, rezé
Ville
44400 Rezé
Département
Loire-Atlantique
Tarif
De 8€ à 18€

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-27 20:00 – 22:30
Gratuit : non De 8€ à 18€  

Pour cette édition, deux projets inclassables prennent les commandes. SUPER | TRONICA, fusion explosive entre Super Parquet et Sutartronica, mêle traditions auvergnates et lituaniennes à des textures électroniques envoûtantes. Le duo La Ciguë revisite, quant à lui, les danses folkloriques de son Berry natal et y ajoute la sueur de la techno et le venin de la darkwave. Attendez-vous à une soirée hors norme, entre transe collective et énergie brute.

La Barakason Rezé 44400

Le Bal Barré


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