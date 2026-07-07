Le Bal Barré – SUPER | TRONICA + La Ciguë, La Barakason, Rezé

Informations pratiques

Le Bal Barré – SUPER | TRONICA + La Ciguë Vendredi 27 novembre, 20h00 La Barakason Loire-Atlantique

De 8€ à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T20:00:00+01:00 – 2026-11-27T22:30:00+01:00

Fin : 2026-11-27T20:00:00+01:00 – 2026-11-27T22:30:00+01:00

Pour cette édition, deux projets inclassables prennent les commandes. SUPER | TRONICA, fusion explosive entre Super Parquet et Sutartronica, mêle traditions auvergnates et lituaniennes à des textures électroniques envoûtantes. Le duo La Ciguë revisite, quant à lui, les danses folkloriques de son Berry natal et y ajoute la sueur de la techno et le venin de la darkwave. Attendez-vous à une soirée hors norme, entre transe collective et énergie brute.

La Barakason 1 allée du Dauphiné, rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.lasoufflerie.org/ https://www.facebook.com/lasoufflerieReze [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/le-bal-barre-super-tronica-la-cigue/ »}] La Barakason est une salle de concert et peut accueillir 400 places debout

Le Bal Barré réunit des groupes singuliers qui mènent la danse entre trad, électro et musiques du monde. La promesse d’une expérience sonore ébouriffante et d’un dancefloor insolite.

Julien Poulain