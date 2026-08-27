Le Bal de la Comtesse Balmes le Château Château des Balmes Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Le Bal de la Comtesse Balmes le Château

Château des Balmes 1063 chemin du Haras Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 145 – 145 – 385 EUR

prix variable selon la prestation réservée.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 16:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Rendez-vous au Château des Bal pour ce bal inspiré de l’univers de Bridgerton. Assistez au marché de la comtesse, et venez vous divertir!

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Château des Balmes 1063 chemin du Haras Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 08 54 31 lebaldelacomtesse@yahoo.com

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English :

Join us at the Château des Bal for this ball inspired by the world of *Bridgerton*. Stop by the Countess’s market, and come have some fun!

L’événement Le Bal de la Comtesse Balmes le Château Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-27 par Valence Romans Tourisme