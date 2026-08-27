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AGENDA · Romans-sur-Isère

Le Bal de la Comtesse Balmes le Château Château des Balmes Romans-sur-Isère

samedi 24 octobre 2026 · Château des Balmes · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Château des Balmes
Adresse
1063 chemin du Haras
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif
145 145 385 prix variable selon la prestation réservée.

Romans-sur-Isère

Le Bal de la Comtesse Balmes le Château

Château des Balmes 1063 chemin du Haras Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 145 – 145 – 385 EUR

prix variable selon la prestation réservée.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 16:00:00
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-24

Rendez-vous au Château des Bal pour ce bal inspiré de l’univers de Bridgerton. Assistez au marché de la comtesse, et venez vous divertir!
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Château des Balmes 1063 chemin du Haras Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 08 54 31  lebaldelacomtesse@yahoo.com

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English :

Join us at the Château des Bal for this ball inspired by the world of *Bridgerton*. Stop by the Countess’s market, and come have some fun!

L’événement Le Bal de la Comtesse Balmes le Château Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-27 par Valence Romans Tourisme

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