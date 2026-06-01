Le Bal des Insectes de Minichoux, Parc des Droits de l’Homme, Villeurbanne

Le Bal des Insectes de Minichoux Dimanche 21 juin, 15h00 Parc des Droits de l’Homme Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:45:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:45:00+02:00

La piste de danse appartiendra aux jeunes, aux très très jeunes même ! Cette boum théâtrale avec mambos, chachachas, costumes flashy et acrobaties, promet 1 001 rebondissements ! Soit prêt à danser, chanter et rigoler… Parce qu’il n’y a pas de raison qu’il n’y ait que les parents qui s’amusent.

Atelier masque pour être le plus beau et la plus belle pour aller danser à 15h et boum à 15h45 !

À partir de 3 ans

Parc des Droits de l’Homme 115 rue du 4 Août 1789

69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Perralière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

La piste de danse appartiendra aux jeunes, aux très très jeunes même ! Cette boum théâtrale avec mambos, chachachas, costumes flashy et acrobaties, promet 1 001 rebondissements !

©Gregory Rubinstein