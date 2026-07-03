Le Bal des Martine / La Bâronne de Paname – Bal Pop’ Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Informations pratiques

La Bâronne de Paname

La Bâronne de Paname distille sa french touch singulière où guincher façon Paname retrouve tout son sens ! Entre les sets des musiciens, elle ambiance aux platines pour donner la cadence et faire tricoter des gambettes, lancer des rondes, sauter, chanter, hurler…

Le Bal Pop’

Tout au long de la saison, le CENTQUATRE-PARIS suscite d’exaltantes sessions d’euphorie collective avec les Bals Pop’, orchestrés par des DJ et des groupes d’horizons musicaux très variés, dans un esprit résolument fédérateur. Sous les atours de guinguette modernisée, le Bal Pop’ rassemble familles, voisin·es, ami·es et passionné·es de danse autour d’orchestres et de sets live. Ne vous y trompez pas : si le Bal Pop’ apprécie la java, le tango et la valse musette, il est aussi perméable aux courants musicaux actuels, du swing latino aux sonorités afro-caribéennes. Un moment convivial et gratuit pour danser, se retrouver et célébrer ensemble.

Sur la piste de danse du Bal des Martine s’entremêlent des valses farouches, des danses cubaines surchauffées, des chansons italiennes, des furies anglophiles, des musiques klezmers endiablées par le vent d’Est et parfois, pour se reposer, des slows à pleurer.

Le samedi 19 septembre 2026

de 18h30 à 22h30

gratuit

Entrée libre.

Gourdes vides (50cl maximum) autorisées, à l’exception des gourdes en verre.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T21:30:00+02:00

fin : 2026-09-20T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T18:30:00+02:00_2026-09-19T22:30:00+02:00

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fr/programmation/saison-2026-2027/concert/le-bal-des-martine-la-baronne-de-paname



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