Le bal des Ogresses Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

Informations pratiques

À l’occasion de la Saison Méditerranée portée par l’Institut français, l’équipe de l’ICI poursuit son compagnonnage avec la commissaire invitée Sonia Recasens – initié en 2024 avec L’esprit du geste, exposition inaugurale des espaces rénovés de l’ICI Léon. Elle accompagne cette fois son nouveau projet, qui prend pour point de départ les légendes entourant Aïcha Kandisha, afin d’explorer les nombreuses figures d’ogresses qui peuplent les imaginaires du pourtour méditerranéen et au-delà.

L’exposition Le bal des Ogresses déplace le regard depuis la peur inspirée par Aïcha Kandisha vers ce que révèlent les récits qui ont forgé son mythe. Ogresses et déesses, monstrueuses et séduisantes, maternantes et dévorantes, protectrices et malfaisantes : Aïcha Kandisha et ses figures sœurs deviennent le prisme d’une exploration de l’intime, du corps et de la mémoire collective. Ces créatures hybrides et transgressives cristallisent les craintes autour de la nuit, de la féminité, de la sexualité.

Des mythologies préislamiques aux cérémonies soufies, des contes amazighs aux légendes mésopotamiennes, treize artistes femmes de différentes générations et géographies font entendre à l’ICI les voix de celles qui racontent les ogresses et s’en réclament. Elles interrogent les paradoxes de ces figures aussi redoutées que vénérées, objets de désirs et de frayeurs, qui par la puissance de l’oralité échappent à toute représentation figée.

Les artistes

Khadija El Abyad, Rim Battal, Amina Benbouchta, Imane Elkabli, Lucile Gautier, Nadira Husain, Saodat Ismailova, Kubra Khademi, Rim Mejdi, LALLA RAMI, Lynn S.K., Silina Syan, et Nil Yalter.

À propos de la commissaire

Sonia Recasens (1985, France) est historienne de l’art, critique d’art et commissaire d’exposition indépendante. Elle développe une pratique critique et curatoriale engagée, sensible et intuitive, explorant des problématiques liées à l’intime, au corps, à la mémoire ou encore à la migration. Lauréate du Prix Spécial du Jury – Prix AICA France 2019, Sonia Recasens collabore régulièrement avec des centres d’art, des musées et maisons d’édition pour des publications, conférences ou expositions. Parmi ses récentes expositions : L’esprit du geste, 2024 (ICI, Paris) ; Aïta, fragments poétiques d’une scène marocaine, 2025 (Frac Méca Nouvelle Aquitaine, Bordeaux).

Ogresse, déesse, marocaine, cananéenne, djinn, marabout, séduisante, monstrueuse, féminine, animale…. Aïcha Kandisha est tout ça à la fois et plus encore.

Le vendredi 25 septembre 2026

de 18h00 à 23h00

Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 07 février 2027 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 19h00

gratuit

Vernissage

Vendredi 25 septembre, de 18h à 23h

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

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Exposition en entrée libre

Du mercredi au dimanche

De 12h à 19h

Fermé le lundi, mardi et les jours fériés

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POUR LES GROUPES

Gratuit, à partir de 8 personnes

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T21:00:00+02:00

fin : 2027-02-07T20:00:00+01:00

Date(s) : 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Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris



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