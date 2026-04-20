Le Bal des Pipelettes Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Le Havre

Le Bal des Pipelettes

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 22:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Rodéo Night Fever !

Le vendredi 29 mai 2026, dès 22h … enfile ton bandana et fais chauffer les semelles de tes ‘tiags ! Le Bal des Pipelettes #18 chevauche tout droit sur le Tetris pour la première fois et te promet une Rodéo Night Fever !

Toi, version saloon, sous une pluie de facettes, chapeau Stetson & regard de cowboy, cowgirl ou cowqueen… prêt(e) à dégainer ton across-anchor le plus dingue ? Ah… je vois… tu ne sais pas ce que c’est ? Alors imagine que tes pieds font un cache-cache ET un saute-mouton en même temps, tu essaies ? Et comme c’est le Bal des Pipelettes, tu fais ça mais sur Sean Paul, c’est OK ?

Allez viens, on va danser plus vite que notre ombre et on va chanter plus fort que les coyotes. Viens, petit hors-la-loi, tester la solidité de tes bottes à paillettes, de tes franges, de ton cuir ou de tes plumes sur ce Rodéo Night Fever !

Attention, pas de vestiaires, ni de palefrenier, non plus d’ailleurs

Réservation obligatoire. .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

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English : Le Bal des Pipelettes

L’événement Le Bal des Pipelettes Le Havre a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie