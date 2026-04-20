Le Bal des Pipelettes Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre
Le Bal des Pipelettes Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre samedi 30 mai 2026.
Le Havre
Le Bal des Pipelettes
Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 22:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Rodéo Night Fever !
Le vendredi 29 mai 2026, dès 22h … enfile ton bandana et fais chauffer les semelles de tes ‘tiags ! Le Bal des Pipelettes #18 chevauche tout droit sur le Tetris pour la première fois et te promet une Rodéo Night Fever !
Toi, version saloon, sous une pluie de facettes, chapeau Stetson & regard de cowboy, cowgirl ou cowqueen… prêt(e) à dégainer ton across-anchor le plus dingue ? Ah… je vois… tu ne sais pas ce que c’est ? Alors imagine que tes pieds font un cache-cache ET un saute-mouton en même temps, tu essaies ? Et comme c’est le Bal des Pipelettes, tu fais ça mais sur Sean Paul, c’est OK ?
Allez viens, on va danser plus vite que notre ombre et on va chanter plus fort que les coyotes. Viens, petit hors-la-loi, tester la solidité de tes bottes à paillettes, de tes franges, de ton cuir ou de tes plumes sur ce Rodéo Night Fever !
Attention, pas de vestiaires, ni de palefrenier, non plus d’ailleurs
Réservation obligatoire. .
Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38
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English : Le Bal des Pipelettes
L’événement Le Bal des Pipelettes Le Havre a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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