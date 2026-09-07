« Le bal des pompiers » (de et par Laurent Savard), Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Informations pratiques

« Le bal des pompiers » (de et par Laurent Savard) Samedi 3 octobre, 20h00 Médiathèque André Malraux Nord

Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T21:00:00+02:00

Le bal des pompiers aborde par l’humour le thème de la différence, celle de Gabin, enfant autiste et hyperactif – né le jour du fameux bal et fils de Laurent Savard – mais aussi et surtout celle de tous ceux qui croisent son chemin. Pédiatre, psy, potes… tous différents à l’insu de leur plein gré !

« Aussi puissant et bouleversant qu’Où on va papa ?, le livre de Jean-Louis Fournier (…) C’est drôle, tendre, effrayant, émouvant. » LE MONDE

« Le one-man-show a trouvé son public et fait du buzz bien au delà du petit monde du handicap en faisant rire et réfléchir sur la façon dont notre société traite un enfant différent et la famille qui va avec. » Magazine DÉCLIC

« L’un des spectacles qui fait le plus parler de lui actuellement en France (…) Ce one-man-show a d’entrée frappé fort coté critique et public. » SUD OUEST

« Toujours drôle, ne tombant jamais dans le pathos, ce spectacle est une vraie déclaration d’humour salutaire ! » FEMINA.fr (Coup de coeur Culture)

« Une justesse éblouissante et une sincérité percutante. Que vous soyez ou non concernés, vous assisterez à un spectacle rare mêlant magnifiquement sens, amour, humour et intelligence. Ne passez pas à côté !!! » LA REVUE DU SPECTACLE

Tout le programme des Nuits des bibliothèques à Tourcoing ici !

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-Ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/nuit-des-bibliotheques-tourcoing »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

Fils autiste, père artiste, le spectacle d’une vie pas comme les autres !

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