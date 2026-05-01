Crèvecœur-le-Grand

Le bal des poussières

Crèvecœur-le-Grand Oise

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Pavillon de la Rochefoucauld accueille le spectacle Le bal des poussières, proposé par Gilles Amiot.

À travers des récits empreints d’humour et d’émotion, l’artiste partage ses souvenirs, entre anecdotes du quotidien et moments de vie parfois surprenants. Un spectacle sincère et vivant, porté par une énergie communicative.

Réservation obligatoire à la bibliothèque municipale au 03 44 13 30 02.

Le Pavillon de la Rochefoucauld accueille le spectacle Le bal des poussières, proposé par Gilles Amiot.

À travers des récits empreints d’humour et d’émotion, l’artiste partage ses souvenirs, entre anecdotes du quotidien et moments de vie parfois surprenants. Un spectacle sincère et vivant, porté par une énergie communicative.

Réservation obligatoire à la bibliothèque municipale au 03 44 13 30 02. .

Crèvecœur-le-Grand 60360 Oise Hauts-de-France +33 3 44 13 30 02

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English :

The Pavillon de la Rochefoucauld hosts Gilles Amiot’s show Le bal des poussières.

Through stories imbued with humor and emotion, the artist shares his memories, between everyday anecdotes and sometimes surprising moments in life. A sincere and lively show, carried along by an infectious energy.

Reservations essential at the municipal library on 03 44 13 30 02.

L’événement Le bal des poussières Crèvecœur-le-Grand a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis