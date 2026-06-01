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Le bal des tout-petits !, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse

Le bal des tout-petits !, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse

Le bal des tout-petits !, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Côte Pavée

Adresse : 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France

Ville : 31400 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Le bal des tout-petits ! Mercredi 10 juin, 10h30 Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T10:30:00+02:00 – 2026-06-10T11:15:00+02:00
Fin : 2026-06-10T10:30:00+02:00 – 2026-06-10T11:15:00+02:00

Mercredi 10 juin à 10h30
Enfilez votre plus beau costume !
Médiathèque Côte Pavée
45 minutes

Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee La bibliothèque qui date de 1969 a été reconstruite en 2002 sur 674 m2 Bus : ligne 22 – station LeygueVélô-Toulouse : station 206 – 20, avenue Armand-Leygue
avec Monsieur Greg

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