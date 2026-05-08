Photographie, Vidéo, Installation, Exposition

Fort du succès de l’édition 2025 de « La Fabrique du Regard – Le Festival » et de sa Nuit Blanche avec un focus « cinéma », la nouvelle édition investira tous les espaces du BAL du 2 au 7 juin 2026. Pendant cette semaine d’exposition, projections, workshops et débats, 2 000 jeunes, une quarantaine d’artistes découvriront et feront découvrir leurs créations, films, publications, créations sonores, imaginées autour de la thématique « S’émanciper par l’image ».

Durant la Nuit Blanche 2026, LE BAL entend concevoir une soirée spéciale dédiée au spectacle vivant avec plusieurs performances envisagées autour de l’axe de la transmission. La programmation prévue donnera la part belle à plusieurs expériences sensorielles ou prise de paroles de personnalités invitées, ainsi que des moments de festivités divers (DJ Set, offre de restauration…). Quelques noms sont à ce jour pressentis et l’idée serait de pouvoir s’associer à une autre institution partenaire afin de faire rayonner le projet.

LE BAL est un lieu indépendant consacré à l’exposition, à l’édition, à la réflexion et à la pédagogie autour de l’image contemporaine sous toutes ses formes : photographie, vidéo, cinéma, nouveaux médias. Pensé comme un espace de pensée critique, il explore les enjeux esthétiques, sociaux et politiques des images dans notre société. Depuis sa création, LE BAL a présenté plus de 55 expositions et développé une programmation exigeante, ouverte à tous les publics. À travers La Fabrique du Regard, son pôle pédagogique et de création, plus de 35 000 jeunes ont été accompagnés dans des parcours d’éducation à l’image et de pratique artistique, favorisant l’esprit critique et l’émancipation.

En partenariat avec L’Art pour grandir, Fisheye.

Durant Nuit Blanche, l’ensemble des espaces du BAL sera ouvert au public et gratuit, jusque tard : librairie, espace d’exposition, café/restaurant, permettant de créer au creux de la nuit un lieu de découverte et de convivialité.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00

Le BAL 6, impasse de la Défense 75018 Paris

Métro -> 2 : Place de Clichy (Paris) (170m)

Bus -> 215474 : Ganneron (Paris) (71m)

Vélib -> Pierre Ginier – Clichy (178.05m)

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