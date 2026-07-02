Le bal Tabarin : démonstration de danses des années 1900., Kiosque Bosc, Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · Kiosque Bosc · Montpellier
Informations pratiques
Le bal Tabarin : démonstration de danses des années 1900. Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Kiosque Bosc Hérault
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Démonstration de danses des années 1900.
Animation dansée sur des musiques d’Auguste Bosc.
Kiosque Bosc Esplanade Charles de Gaulle, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie Ancienne scène emblématique de l’Esplanade, le Kiosque Bosc de l’architecte Elie Marcel Bernard a été restauré dans l’esprit de sa conception d’origine dans les années 1920.
Démonstration de danses 1900.
©Magdanses
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