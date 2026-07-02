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Le bal Tabarin : démonstration de danses des années 1900., Kiosque Bosc, Montpellier

samedi 19 septembre 2026 · Kiosque Bosc · Montpellier

Le bal Tabarin : démonstration de danses des années 1900., Kiosque Bosc, Montpellier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Kiosque Bosc
Adresse
Esplanade Charles de Gaulle, 34000 Montpellier, France
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
Gratuit.

Le bal Tabarin : démonstration de danses des années 1900. Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Kiosque Bosc Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Démonstration de danses des années 1900.
Animation dansée sur des musiques d’Auguste Bosc.

Kiosque Bosc Esplanade Charles de Gaulle, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie Ancienne scène emblématique de l’Esplanade, le Kiosque Bosc de l’architecte Elie Marcel Bernard a été restauré dans l’esprit de sa conception d’origine dans les années 1920.
Démonstration de danses 1900.

©Magdanses

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