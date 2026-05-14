Le Ballon Le Bacchus Rennes
Le Ballon Le Bacchus Rennes mardi 9 juin 2026.
Le Ballon Le Bacchus Rennes 9 – 13 juin Tarifs : 23€ et 17€
Une comédie déjantée de Julie Villers et Francisco E.Cunha
**Si ton pote vit une histoire d’amour avec un ballon de baudruche c’est marrant jusqu’à un certain point : la rupture.**
Jennyfer décède en gonflant un ballon lors des préparatifs de son mariage.
Désespéré, Sébastien, son fiancé jette son dévolu sur ce ballon contenant le dernier souffle de sa bien-aimée.
Sandra, meilleure amie et colocataire de la défunte, surprend ce ménage ésotérique et fait face à cette question: Doit-elle suivre son ami dans sa folie pour l’en sortir ?
Une comédie gonflée sur l’amour, l’amitié. À vous couper le souffle!
Jusqu’où peut-on aller par amour ? L’amour rend-il totalement aveugle ?
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-09T21:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T22:15:00.000+02:00
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02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8198-le-ballon-juin-2026.html
Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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