[Rennes] Kiosque civique du Blosne Halle Agnès Tirop du Blosne, 27 Bd de Yougoslavie, 35200 Rennes Rennes Vendredi 15 mai, 10h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

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Le vendredi 15 mai, de 10h à 17h

Halle Agnès Tirop du Blosne, 27 Bd de Yougoslavie, 35200 Rennes

Gratuit

« Kiosque civique » Démarche de type Éducation Populaire sur le thème de la citoyenneté et de la place du dialogue dans la cité, sur le modèle de l’expérience de 2025 ([https://fabriquecitoyenne.fr/events/rennes-kiosque-civique](https://fabriquecitoyenne.fr/events/rennes-kiosque-civique)) :

– Une présentation de collectifs civiques engagés en Bretagne et ailleurs

– Des dialogues en petit groupe, façon « TIERS LIEN » : cercles de partage « libres » ou avec proposition de méthode / thématique, mais toujours un cadre de sécurité

– La construction d’une Fresque du Buen Vivir en partant d’une version « vierge » pour ce jour, exploration de versions antérieures plus construites

– Une « Librairie éphémère » pour s’informer, voir plus large…, où la Coopérative Civique Ar Pemp Hent proposera revues et lectures invitant à la réflexion.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-15T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-15T17:00:00.000+02:00

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Halle Agnès Tirop du Blosne, 27 Bd de Yougoslavie, 35200 Rennes 27 Bd de Yougoslavie, 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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