Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

« Le Banc » par la compagnie l’Aurore – Ile au Cointre Ile au Cointre Alfortville

« Le Banc » par la compagnie l’Aurore – Ile au Cointre Ile au Cointre Alfortville

« Le Banc » par la compagnie l’Aurore – Ile au Cointre Ile au Cointre Alfortville samedi 6 juin 2026.

Lieu : Ile au Cointre

Adresse : 60 Quai Blanqui

Ville : 94140 Alfortville

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : <p>accès libre</p>

Deux hommes se retrouvent sur un banc. Ils s’ignorent jusqu’à ce que leurs corps semblent prendre l’initiative de la rencontre. Qu’est-ce qui les pousse l’un vers l’autre ? Le désir de l’autre, et puis encore ?

Distribution

Frédéric Vern

François Dubois

Production

Compagnie l’Aurore

Impromptu de théâtre gestuel et marionnette
Le samedi 06 juin 2026
de 18h00 à 18h15
gratuit

accès libre

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T21:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T18:15:00+02:00

Ile au Cointre 60 Quai Blanqui  94140 Alfortville
https://www.alfortville.fr/


Afficher la carte du lieu Ile au Cointre et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Alfortville (Paris)