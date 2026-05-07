Deux hommes se retrouvent sur un banc. Ils s’ignorent jusqu’à ce que leurs corps semblent prendre l’initiative de la rencontre. Qu’est-ce qui les pousse l’un vers l’autre ? Le désir de l’autre, et puis encore ?

Distribution

Frédéric Vern

François Dubois

Production

Compagnie l’Aurore

Impromptu de théâtre gestuel et marionnette

Le samedi 06 juin 2026

de 18h00 à 18h15

gratuit

accès libre

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T21:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T18:15:00+02:00

Ile au Cointre 60 Quai Blanqui 94140 Alfortville

https://www.alfortville.fr/



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