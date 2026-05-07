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« Le Banc » par la compagnie l’Aurore – square Meynet Square Gabriel Meynet Alfortville

« Le Banc » par la compagnie l’Aurore – square Meynet Square Gabriel Meynet Alfortville

« Le Banc » par la compagnie l’Aurore – square Meynet Square Gabriel Meynet Alfortville samedi 6 juin 2026.

Lieu : Square Gabriel Meynet

Adresse : Place François Mitterrand

Ville : 94140 Alfortville

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : <p>accès libre</p>

Deux hommes se retrouvent sur un banc. Ils s’ignorent jusqu’à ce que leurs corps semblent prendre l’initiative de la rencontre. Qu’est-ce qui les pousse l’un vers l’autre ? Le désir de l’autre, et puis encore ?

Distribution

Frédéric Vern

François Dubois

Production

Compagnie l’Aurore

Impromptu de théâtre gestuel et marionnette
Le samedi 06 juin 2026
de 16h00 à 16h15
gratuit

accès libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T19:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T16:15:00+02:00

Square Gabriel Meynet Place François Mitterrand  94140 Alfortville
https://www.alfortville.fr/


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