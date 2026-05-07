« Le Banc » par la compagnie l’Aurore – square Meynet Square Gabriel Meynet Alfortville
« Le Banc » par la compagnie l’Aurore – square Meynet Square Gabriel Meynet Alfortville samedi 6 juin 2026.
Deux hommes se retrouvent sur un banc. Ils s’ignorent jusqu’à ce que leurs corps semblent prendre l’initiative de la rencontre. Qu’est-ce qui les pousse l’un vers l’autre ? Le désir de l’autre, et puis encore ?
Distribution
Frédéric Vern
François Dubois
Production
Compagnie l’Aurore
Impromptu de théâtre gestuel et marionnette
Le samedi 06 juin 2026
de 16h00 à 16h15
gratuit
accès libre
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T19:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T16:15:00+02:00
Square Gabriel Meynet Place François Mitterrand 94140 Alfortville
https://www.alfortville.fr/
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