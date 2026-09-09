Le Banquet Céleste John Blow Le Quartz Brest
samedi 17 octobre 2026 · Le Quartz · Brest
Informations pratiques
Brest
Le Banquet Céleste John Blow
Le Quartz 60 Rue du Château Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17 20:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Amours contrariées, déesse enflammée et issue fatale Venus & Adonis déploie toute la sensualité du mythe. Ce spectacle redonne vie à cet opéra baroque, aussi charnel que délicat.
Composée au XVIIe siècle par John Blow, cette œuvre rare raconte l’amour de la déesse Vénus pour le jeune Adonis, dont le destin funeste vient briser l’élan amoureux. Même Cupidon, son fils, ne pourra lutter contre le sort. Dirigé par le contre‑ténor Damien Guillon, l’ensemble redonne toute sa force expressive à cette partition où chœurs, danses et récits s’enchaînent avec une volupté continue. Instruments anciens, voix lumineuses et sens aigu du théâtre font revivre ce joyau du baroque anglais, l’un des premiers opéras entièrement chantés de l’histoire, ici mis en images en direct par l’illustratrice Emma Bertin.
Informations pratiques
Durée 1h15.
Réservation fortement recommandée, en ligne ou à la billetterie du Quartz. .
Le Quartz 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00
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English :
L’événement Le Banquet Céleste John Blow Brest a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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