Hermeline, Seule en Scène-One Woman Show La Comédie du Finistère Brest
mercredi 9 septembre 2026 · La Comédie du Finistère · Brest
Informations pratiques
Brest
Hermeline, Seule en Scène-One Woman Show
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 20:00:00
fin : 2026-09-09 21:15:00
Date(s) :
2026-09-09
On croit qu’on a oublié ? C’est faux.
Il suffit d’un son. D’une voix. D’une cassette qui grésille. George Michael réédité.
Et tout revient de votre vous d’hier. Les émotions. L’âge. Intacts.
Hermeline rembobine. Et vous tend le micro.
Un seule en scène intimiste et interactif, où les souvenirs prennent l’antenne.
Élucubrations, confidences, nostalgie en partage.
Et vous, quel est votre souvenir vintage ?
Informations pratiques
Durée 1h15
Tout public
Salle accessible aux PMR
Placement libre, par ordre d’arrivée
Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation
L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71
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English :
L’événement Hermeline, Seule en Scène-One Woman Show Brest a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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