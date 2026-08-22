Hermeline, Seule en Scène-One Woman Show La Comédie du Finistère Brest

mercredi 9 septembre 2026 · La Comédie du Finistère · Brest

Informations pratiques

Brest

Hermeline, Seule en Scène-One Woman Show

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 20:00:00

fin : 2026-09-09 21:15:00

Date(s) :

2026-09-09

On croit qu’on a oublié ? C’est faux.

Il suffit d’un son. D’une voix. D’une cassette qui grésille. George Michael réédité.

Et tout revient de votre vous d’hier. Les émotions. L’âge. Intacts.

Hermeline rembobine. Et vous tend le micro.

Un seule en scène intimiste et interactif, où les souvenirs prennent l’antenne.

Élucubrations, confidences, nostalgie en partage.

Et vous, quel est votre souvenir vintage ?

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Hermeline, Seule en Scène-One Woman Show Brest a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue