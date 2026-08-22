Plan à 3 La Comédie du Finistère Brest
jeudi 10 septembre 2026 · La Comédie du Finistère · Brest
Informations pratiques
Brest
Plan à 3
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 21:00:00
fin : 2026-09-11 22:15:00
Date(s) :
2026-09-10 2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13
Un spectacle où ces 3 comédiens n’hésiteront pas à vous embarquer dans leur délire au sens propre du terme…
Pierre-Antoine et Camille, couple amoureux de trentenaires, cherchent à donner un second souffle à leur routine sexuelle et à rebooster leur libido.
Comme beaucoup de personnes (toi aussi qui est en train de lire, fais pas genre !) ils vont vouloir expérimenter le plan à 3.
Débarque alors Gwen, une libertine complètement déjantée .
Informations pratiques
Durée 1h15
Tout public
Salle accessible aux PMR
Placement libre, par ordre d’arrivée
Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation
L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71
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English :
L’événement Plan à 3 Brest a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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