Plan à 3 La Comédie du Finistère Brest

Informations pratiques

Brest

Plan à 3

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 21:00:00

fin : 2026-09-11 22:15:00

Date(s) :

2026-09-10 2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13

Un spectacle où ces 3 comédiens n’hésiteront pas à vous embarquer dans leur délire au sens propre du terme…

Pierre-Antoine et Camille, couple amoureux de trentenaires, cherchent à donner un second souffle à leur routine sexuelle et à rebooster leur libido.

Comme beaucoup de personnes (toi aussi qui est en train de lire, fais pas genre !) ils vont vouloir expérimenter le plan à 3.

Débarque alors Gwen, une libertine complètement déjantée .

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

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English :

L’événement Plan à 3 Brest a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue