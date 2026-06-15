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LE BANQUET COMMINGEOIS MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens

LE BANQUET COMMINGEOIS MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens

LE BANQUET COMMINGEOIS MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS

Adresse : 11 Route du Lac

Ville : 31800 Saint-Gaudens

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Saint-Gaudens

LE BANQUET COMMINGEOIS

MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Nouvel évènement chez MiMi les grands banquets commingeois !
Une occasion de tous se retrouver !
En partenariat avec les artisans locaux Maison Descoins & Bruno Pyrénées Viandes.
Sur réservation. 10  .

MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie   mimi.stgaudens@gmail.com

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New Event at MiMi: The Grand Comminges Banquets!

L’événement LE BANQUET COMMINGEOIS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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