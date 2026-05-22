Le Banquet des 10 ans de la Cité du Vin Bordeaux
Le Banquet des 10 ans de la Cité du Vin Bordeaux samedi 17 octobre 2026.
Bordeaux
Le Banquet des 10 ans de la Cité du Vin
Cité du Vin 134 quai de bacalan Bordeaux Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Dans le cadre de Vignobles en Scène et pour célébrer ses 10 ans, la Cité du Vin accueille le samedi 17 octobre à 19h00 un grand banquet festif, imaginé comme une célébration du vin, du terroir et de l’art de vivre.
Pensé pour 100 convives, ce banquet met à l’honneur producteurs locaux et vignerons à travers une expérience gourmande raffinée, sublimée par des accords mets & vins soigneusement sélectionnés.
Les convives pourront également visiter l’Exposition permanente de la Cité du Vin en amont de l’évènement. .
Cité du Vin 134 quai de bacalan Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 16 20 20 contact@fondationccv.org
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English : Le Banquet des 10 ans de la Cité du Vin
L’événement Le Banquet des 10 ans de la Cité du Vin Bordeaux a été mis à jour le 2026-05-20 par Gironde Tourisme
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