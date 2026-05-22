Bordeaux

Le Banquet des 10 ans de la Cité du Vin

Cité du Vin 134 quai de bacalan Bordeaux Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 19:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Dans le cadre de Vignobles en Scène et pour célébrer ses 10 ans, la Cité du Vin accueille le samedi 17 octobre à 19h00 un grand banquet festif, imaginé comme une célébration du vin, du terroir et de l’art de vivre.

Pensé pour 100 convives, ce banquet met à l’honneur producteurs locaux et vignerons à travers une expérience gourmande raffinée, sublimée par des accords mets & vins soigneusement sélectionnés.

Les convives pourront également visiter l’Exposition permanente de la Cité du Vin en amont de l’évènement. .

Cité du Vin 134 quai de bacalan Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 16 20 20 contact@fondationccv.org

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English : Le Banquet des 10 ans de la Cité du Vin

L’événement Le Banquet des 10 ans de la Cité du Vin Bordeaux a été mis à jour le 2026-05-20 par Gironde Tourisme