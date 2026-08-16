Le Barbier de Séville Saint-Valery-sur-Somme

Informations pratiques

Saint-Valery-sur-Somme

Le Barbier de Séville

2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 18:30:00

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

Par la Compagnie Tortue Théâtre .

Pour la sortie de résidence, une restitution publique, partielle et gratuite aura lieu.

A Séville, dans l’Espagne du XVIIIe siècle, Rosine, une jeune fille orpheline, est retenue captive par son tuteur, le docteur Bartholo, épaulé par son cupide bras droit Basile.

Promise au mariage avec son tuteur, qu’elle déteste, elle tombe amoureuse d’un mystérieux amant qui la courtise en secret.

Le Comte Almaviva fera tout, aidé par son ancien valet Figaro, pour gagner le cœur de Rosine et la soustraire aux désirs du sévère et jaloux Bartholo.

Par la Compagnie Tortue Théâtre .

Pour la sortie de résidence, une restitution publique, partielle et gratuite aura lieu.

A Séville, dans l’Espagne du XVIIIe siècle, Rosine, une jeune fille orpheline, est retenue captive par son tuteur, le docteur Bartholo, épaulé par son cupide bras droit Basile.

Promise au mariage avec son tuteur, qu’elle déteste, elle tombe amoureuse d’un mystérieux amant qui la courtise en secret.

Le Comte Almaviva fera tout, aidé par son ancien valet Figaro, pour gagner le cœur de Rosine et la soustraire aux désirs du sévère et jaloux Bartholo. .

2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France

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English :

By the Tortue Théâtre Company.

To mark the end of the residency, a partial, free public performance will take place.

In Seville, in 18th-century Spain, Rosine, a young orphan girl, is held captive by her guardian, Dr. Bartholo, who is backed by his greedy right-hand man, Basile.

Betrothed to her guardian, whom she detests, she falls in love with a mysterious suitor who courts her in secret.

Count Almaviva will do everything in his power, aided by his former valet Figaro, to win Rosine’s heart and rescue her from the clutches of the stern and jealous Bartholo.

L’événement Le Barbier de Séville Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-08-16 par OT DE LA BAIE DE SOMME