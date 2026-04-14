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Le baroque ? Cen qu’es aquo ?, Musée du Palais Lascaris, Nice

Le baroque ? Cen qu’es aquo ?, Musée du Palais Lascaris, Nice

Le baroque ? Cen qu’es aquo ?, Musée du Palais Lascaris, Nice samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée du Palais Lascaris

Adresse : 15 Rue Droite, 06300 Nice, France

Ville : 06300 Nice

Département : Alpes-Maritimes

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : Limité à 35 personnes

Le baroque ? Cen qu’es aquo ? Samedi 23 mai, 18h00 Musée du Palais Lascaris Alpes-Maritimes

Limité à 35 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, plongez au cœur du XVIIe siècle en découvrant le Palais Lascaris, joyau baroque niché dans les ruelles du Vieux-Nice. Ancienne demeure de la puissante famille des comtes Lascaris-Castellar, ce palais d’exception vous ouvre ses portes pour des visites guidées inédites. Fresques somptueuses, escalier monumental, salons d’apparat : laissez-vous conter l’histoire fascinante de cette illustre lignée et de la vie quotidienne dans un palais aristocratique du baroque niçois. (env. 45 mins)

Musée du Palais Lascaris 15 Rue Droite, 06300 Nice, France Nice 06300 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493627240 https://www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/palais-lascaris-le-palais [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/le-chant-des-metamorphoses-1 »}]
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©Ville de Nice

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