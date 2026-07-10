Le Bastringue Esplanade Odette Nilès Indre

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-13 19:00 – 23:59

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Le Bastringue (Bal de guingette) est le temps fort de l’été indrais : un 14 juillet avant l’heure où l’on vient guincher, flâner, pique-niquer, se régaler les oreilles et les papilles, avant le feu d’artifice ! DE 19H À 22H CASROLPARC – COMPAGNIE DUT(ATTRACTIONS SAVOUREUSES)Batterie de casseroles, tricycle « moules-frites » ou « cuisson des pâtes », matchs de « baby-food » ou basket laitue : une vingtaine d’attractions aussi improbables que délirantes composent ce parc de la casserole, à explorer sans modération. FLASH AND FURIOUS – COMPAGNIE LES DÉCLENCHÉS(SPECTACLE PARTICIPATIF SUR BITUME)Qui parmi le public en délire s’aventurera dans cette course folle ? Les pneus crissent, le chrono digital est lancé et deux anciennes vedettes des pistes commentent les exploits en direct. Interviews, photo finish et sensations garanties, dans une ambiance foraine, mi-tunning, mi-rock and roll, mais sans demi-mesure ! À 22H TSF SOUND SYSTEM – COMPAGNIE LES OEILSDANCING LUMINEUXLes OEils redonnent vie à une fabuleuse collection de transistors des années1930 en les transformant en un mur de son intemporel. Rock, jazz, swing, morceaux originaux ou revisités : ils partagent leurs airs favoris dans un véritable show son et lumières à l’ancienne, truffé de surprises brillantes et dansantes. 23H30 FEU D’ARTIFICE———————————————————–Restauration : Bus 137 et le Diable Rouge.Bar : Associations Solidarités indraises, Le champ des possibles et Court-circuit indrais.Scénographie : Les Oeils et La Luciole.———————————————————–

Esplanade Odette Nilès Indre 44610



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