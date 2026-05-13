Valençay

Atelier découverte du vitrail

7 Rue du Château Valençay Indre

Tarif : 90 – 90 – EUR

90

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-13 13:30:00

fin : 2026-05-27 17:30:00

Date(s) :

2026-05-13 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28

Découvrez la technique Tiffany le temps d’un après-midi dans l’atelier ArtMag Vitrail à Valençay.

Au programme coupe du verre, meulage, sertissage et soudure de votre création à suspendre. 90 .

7 Rue du Château Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 58 83 39 27 ilagam.art@hotmail.fr

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English :

Discover the Tiffany technique for an afternoon at the ArtMag Vitrail workshop in Valençay.

L’événement Atelier découverte du vitrail Valençay a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays de Valençay