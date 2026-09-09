Le BBH affronte Borussia Dortmund Brest Arena Brest

Informations pratiques

Brest

Le BBH affronte Borussia Dortmund

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Place à la Ligue des Champions ! Pour cette deuxième journée de la phase de groupes, les Rebelles affrontent le club allemand du Borussia Dortmund.

Après un premier rendez-vous dans la compétition, les Rebelles poursuivent leur parcours européen avec l’ambition de décrocher une nouvelle victoire devant leur public. Face à une formation allemande réputée pour son intensité et son engagement, les Brestoises devront une nouvelle fois faire preuve de caractère pour s’imposer.

Dans l’ambiance survoltée de la Brest Arena, venez encourager les Rebelles et vivre au plus près les émotions du handball féminin de haut niveau. Une belle affiche européenne à partager en famille ou entre amis, pour vibrer au rythme de la Ligue des Champions !

Informations pratiques

Dates et horaires donnés à titre indicatif, sous réserve de modification.

Réservation fortement recommandée.

Où acheter vos billets ?

Au siège du Brest Bretagne Handball (Brest Arena Côté parking Accès par la passerelle à l’extérieur, 02 29 00 74 48)

Au guichet de Brest Arena le jour du match (sous réserve de places disponibles) 1h30 avant la rencontre

En ligne. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

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English :

L’événement Le BBH affronte Borussia Dortmund Brest a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue