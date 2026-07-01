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Le Béaba de La Bâtie à l’Ariana, Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève

mardi 25 août 2026 · Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre · Genève

Le Béaba de La Bâtie à l’Ariana, Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre
Adresse
Avenue de la Paix 10, 1202 Genève
Ville
Genève
Tarif
Gratuit ou payant en fonction des propositions

Le Béaba de La Bâtie à l’Ariana 25 août – 13 septembre Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre

Gratuit ou payant en fonction des propositions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T17:00:00+02:00 – 2026-08-25T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-13T12:00:00+02:00 – 2026-09-13T23:59:00+02:00

Vivez au rythme de La Bâtie avec diverses propositions : 
– Crescendo, une oeuvre monumentale en métal et céramique de Julian Vogel, activée par des performances de cirque, des concerts et des fêtes en accès libre
– des spectacles présentés à l’intérieur dans le Grand hall du musée, et à l’extérieur sur une scène située à l’arrière du bâtiment
– une terrasse avec un service de bar/restaurant mais aussi des zones de détente et de pique-nique.
Tout le programme sur le site officiel

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« link »: « https://www.batie.ch/fr/programme#filterlieu=/musee-atian »}]
Le béaba de La Bâtie, c’est dans le parc de l’Ariana que ça se passe!

© La Bâtie-Festival de Genève

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