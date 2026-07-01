Le Béaba de La Bâtie à l’Ariana, Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève

mardi 25 août 2026 · Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre · Genève

Informations pratiques

Le Béaba de La Bâtie à l’Ariana 25 août – 13 septembre Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre

Gratuit ou payant en fonction des propositions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-25T17:00:00+02:00 – 2026-08-25T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-13T12:00:00+02:00 – 2026-09-13T23:59:00+02:00

Vivez au rythme de La Bâtie avec diverses propositions :

– Crescendo, une oeuvre monumentale en métal et céramique de Julian Vogel, activée par des performances de cirque, des concerts et des fêtes en accès libre

– des spectacles présentés à l’intérieur dans le Grand hall du musée, et à l’extérieur sur une scène située à l’arrière du bâtiment

– une terrasse avec un service de bar/restaurant mais aussi des zones de détente et de pique-nique.

Tout le programme sur le site officiel

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« link »: « https://www.batie.ch/fr/programme#filterlieu=/musee-atian »}]

Le béaba de La Bâtie, c’est dans le parc de l’Ariana que ça se passe!

© La Bâtie-Festival de Genève