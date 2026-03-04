Le Beau Label I Carton Records : Parquet + Choolers Division + Borguefül, STEREOLUX, Nantes

Le Beau Label I Carton Records : Parquet + Choolers Division + Borguefül Mercredi 18 mars, 20h30 STEREOLUX Loire-Atlantique

Prévente : 10.8€ | Carte Stereolux – Invitation : 0€ | Abonné·e partenaire : 6€

La prise de risque, l’expérimentation, l’accompagnement, le DIY ou l’indépendance ne sont pas des vains mots pour le label Carton records, qui depuis 15 ans nous emmènent vers des chemins indisciplinés avec un enthousiasme jamais tarie. Ils nous présenteront l’électro-math-rock de Parquet, le hip hop brut des belges de Choolers Division et la contrebasse indomptée de Borguefül.

STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

