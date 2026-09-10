Le Beffroi de Thionville s’expose, Beffroi, Thionville

Informations pratiques

Le Beffroi de Thionville s’expose 19 et 20 septembre Beffroi Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Beffroi proposera :

– « Mon trait Thionville », exposition de M. Wecker Gérard. En présence de l’artiste (samedi et dimanche de 14h à 18h)

Beaucoup de Thionvillois ne connaissent leur ville qu’à hauteur de vitrines. Pourtant, en levant la tête, on découvre des architectures singulières, esthétiques, qui témoignent de leur époque et font le cachet si particulier de Thionville.

Le travail de dessin au trait, réhaussé de lavis d’encre de chine, a pour ambition de susciter la curiosité des regardeurs et les inciter à découvrir, par eux-mêmes, les richesses architecturales de leur ville.

– Jeu : « Dans quelle rue se trouve cette maison ? » – Tirage au sort, dimanche 20, à 18h.

– « Découverte du fonctionnement de la Commune, de la démocratie de proximité et participative à Thionville » avec la présence d’élus thionvillois.

(Uniquement le dimanche de 14h à 18h)

– Restitution des dessins urbains réalisés par Urban Skatcher le samedi 19 à 17h.

Beffroi 1 rue de l’ancien hôtel de ville 57100 Thionville Thionville 57100 Moselle Grand Est

Le Beffroi proposera :

©Ville de Thionville