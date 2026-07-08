LE BEL ÉTÉ SIESTE À VOIX HAUTE CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Saint-Gaudens
jeudi 30 juillet 2026 · CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D'ART CONTEMPORAIN · Saint-Gaudens
Informations pratiques
Saint-Gaudens
LE BEL ÉTÉ SIESTE À VOIX HAUTE
CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 4 Avenue du Maréchal Foch Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 15:00:00
fin : 2026-07-30 16:00:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-20
Pendant les vacances d’été, le centre d’art contemporain vous invite à vous allonger, à écouter, et à rêver !
Ce moment prolonge la découverte de l’exposition à travers des lectures choisies, en écho à l’univers de Laida Lertxundi, marqué par le paysage, le son, la mémoire et l’attention portée aux expériences quotidiennes.
Tout publics.
Au cœur de l’exposition Jours Ouvrables . .
CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 4 Avenue du Maréchal Foch Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 15 93 centredart@lachapelle-saint-jacques.com
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English :
During the %E9t%E9 vacation, the contemporary art center invites %E0 to lie down, %E0 %E9couter, and %E0 r%EAver!
L’événement LE BEL ÉTÉ SIESTE À VOIX HAUTE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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