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Le belvédère au sommet de la cathédrale, Cathédrale Saint-Fulcran, Lodève

samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Fulcran · Lodève

Le belvédère au sommet de la cathédrale, Cathédrale Saint-Fulcran, Lodève

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cathédrale Saint-Fulcran
Adresse
Place de l’Hôtel de Ville, 34700 Lodève, France
Ville
34700 Lodève
Département
Hérault
Tarif
Gratuit sur réservation auprès de l'Office de tourisme

Le belvédère au sommet de la cathédrale Samedi 19 septembre, 08h30 Cathédrale Saint-Fulcran Hérault

Gratuit sur réservation auprès de l’Office de tourisme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00

Prenez de la hauteur en gravissant les 220 marches du clocher de la cathédrale Saint-Fulcran ! Au sommet, profitez d’une vue panoramique exceptionnelle sur Lodève et ses environs, dans la lumière du petit matin.
La montée s’effectue en groupe. Rendez-vous impérativement à 8h30 précises.

Cathédrale Saint-Fulcran Place de l’Hôtel de Ville, 34700 Lodève, France Lodève 34700 Hérault Occitanie 0467440632 http://www.paroissesaintfulcran.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.tourisme-lodevois-larzac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0467888644 »}] Cathédrale bâtie à l’emplacement de trois édifices antérieurs successifs. Clocher et nef unique du XIIIe siècle. Façade occidentale fortifiée au XIVe siècle. L’édifice a été en partie détruit en 1573, au cours des guerres de Religion. Le tympan du XIXe siècle remplace l’ancien, disparu au cours de ces guerres.
Prenez de la hauteur ! Les 220 marches du clocher vous mènent au sommet de la cathédrale Saint-Fulcran pour une vue panoramique de la ville au petit matin. Nous monterons tous ensemble, rendez-vous à…

©ccll

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