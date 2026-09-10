Le belvédère au sommet de la cathédrale, Cathédrale Saint-Fulcran, Lodève

Informations pratiques

Le belvédère au sommet de la cathédrale Samedi 19 septembre, 08h30 Cathédrale Saint-Fulcran Hérault

Gratuit sur réservation auprès de l’Office de tourisme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00

Prenez de la hauteur en gravissant les 220 marches du clocher de la cathédrale Saint-Fulcran ! Au sommet, profitez d’une vue panoramique exceptionnelle sur Lodève et ses environs, dans la lumière du petit matin.

La montée s’effectue en groupe. Rendez-vous impérativement à 8h30 précises.

Cathédrale Saint-Fulcran Place de l’Hôtel de Ville, 34700 Lodève, France Lodève 34700 Hérault Occitanie 0467440632 http://www.paroissesaintfulcran.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.tourisme-lodevois-larzac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0467888644 »}] Cathédrale bâtie à l’emplacement de trois édifices antérieurs successifs. Clocher et nef unique du XIIIe siècle. Façade occidentale fortifiée au XIVe siècle. L’édifice a été en partie détruit en 1573, au cours des guerres de Religion. Le tympan du XIXe siècle remplace l’ancien, disparu au cours de ces guerres.

Prenez de la hauteur ! Les 220 marches du clocher vous mènent au sommet de la cathédrale Saint-Fulcran pour une vue panoramique de la ville au petit matin. Nous monterons tous ensemble, rendez-vous à…

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