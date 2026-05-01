Le bestiaire en musique jeux et atelier Les Bains de la Reine Le Faouët

Le Faouët

Le bestiaire en musique jeux et atelier

Les Bains de la Reine 5 place du château Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Dans le cadre du week-end sur le thème du bestiaire médiéval organisé sur le territoire, découvrez le travail du bois et le bestiaire du Moyen Âge au Pays du Roi Morvan, à travers des jeux et un atelier de création de sablières sculptées. .

Les Bains de la Reine 5 place du château Le Faouët 56160 Morbihan Bretagne +33 6 80 30 06 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le bestiaire en musique jeux et atelier Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan