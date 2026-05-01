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Le bestiaire en musique jeux et atelier Les Bains de la Reine Le Faouët

Le bestiaire en musique jeux et atelier Les Bains de la Reine Le Faouët samedi 30 mai 2026.

Lieu : Les Bains de la Reine

Adresse : 5 place du château

Ville : 56160 Le Faouët

Département : Morbihan

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Le Faouët

Le bestiaire en musique jeux et atelier

Les Bains de la Reine 5 place du château Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Dans le cadre du week-end sur le thème du bestiaire médiéval organisé sur le territoire, découvrez le travail du bois et le bestiaire du Moyen Âge au Pays du Roi Morvan, à travers des jeux et un atelier de création de sablières sculptées.   .

Les Bains de la Reine 5 place du château Le Faouët 56160 Morbihan Bretagne +33 6 80 30 06 04 

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English :

L’événement Le bestiaire en musique jeux et atelier Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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