Spectacle CDI Le Grand Manger Le Faouët
Spectacle CDI Le Grand Manger Le Faouët vendredi 29 mai 2026.
Le Faouët
Spectacle CDI
Le Grand Manger 28 rue du château Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Soirée spéciale 19h apéro poème, 21h spectacle Célibataire à Durée Indéterminée. .
Le Grand Manger 28 rue du château Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 9 73 59 16 09
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English :
L’événement Spectacle CDI Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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