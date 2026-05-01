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Spectacle CDI Le Grand Manger Le Faouët

Spectacle CDI Le Grand Manger Le Faouët vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Le Grand Manger

Adresse : 28 rue du château

Ville : 56320 Le Faouët

Département : Morbihan

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Tarif :

Le Faouët

Spectacle CDI

Le Grand Manger 28 rue du château Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Soirée spéciale 19h apéro poème, 21h spectacle Célibataire à Durée Indéterminée.   .

Le Grand Manger 28 rue du château Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 9 73 59 16 09 

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English :

L’événement Spectacle CDI Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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