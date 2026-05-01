Spectacle CDI Le Grand Manger Le Faouët

Le Faouët

Spectacle CDI

Le Grand Manger 28 rue du château Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Soirée spéciale 19h apéro poème, 21h spectacle Célibataire à Durée Indéterminée. .

Le Grand Manger 28 rue du château Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 9 73 59 16 09

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English :

L’événement Spectacle CDI Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan